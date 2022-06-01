أمير زكي



تمكن قطاع الأمن العام والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي من ضبط أحد أكبر تجار المواد المخدرة في محافظة العاصمة، وجاء ضبط المتهم وهو من غير محددي الجنسية رغم محاولة هروب فاشلة وإعطابه لدورية أمن عام حديثة.

هذا ووجه مدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء عابدين العابدين ومساعده العميد عبدالله الرجيب بتسجيل قضية اتلاف مال الدولة وهروب من رجال الأمن قبل إحالة المتهم ومرافقه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما وجها بإرفاق المضبوطات التي تم العثور عليها.



وكانت دورية امن عام وخلال جولة لها في منطقة عبدالله السالم اشتبهت في مركبة بها شخصان حيث تم الطلب من قائدها التوقف حيث تظاهر بالامتثال وحينما توقفت الدورية خلف مركبة المشتبه به عاد بسرعة كبيرة محاولا اعطاب الدورية ثم حاول الهرب لتتم مطاردته وضبطه وبتفتيشه ومرافقه عثر معهما على كميات كبيرة من مخدر الشبو وأدوات وزجاجات بها خمور وكذلك حصيلة بيع تلك السموم واكياس معبأة بالمخدرات واخرى فارغة.