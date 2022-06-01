أمير زكي



أبلغ مصدر امني «الأنباء» أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وجه دعوة الى الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومن ينوب عنهم للحضور الى الوزارة ظهر اليوم، ولم يعرف سبب الدعوة، إلا أن مصدرا رجح أن يوجه الوزير النواف ملاحظاته وتعليماته، مشيرا إلى أنه لم يستبعد أن يجدد النواف التأكيد على القيادات التي تجاوزت السن القانونية بأنها يجب ان تفسح المجال للقيادات الشابة لضخ دماء جديدة، وان تبادر بتقديم طلبات بتقاعدها والاستفادة من الامتيازات المالية، والتأكيد على عدم جواز التجديد لمن تجاوز الـ60 عاما ولايزال في منصب مدير عام أو مساعد مدير عام ولم يحصل على رتبة (وكيل



مساعد)، ولفت المصدر إلى أن ذلك يأتي بعد اعتماد ترقية الدفعة ٢٢ واختيار عدد منهم في مناصب مديرين عامين ومساعديهم.