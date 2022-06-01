سعود عبدالعزيز



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في مباحث الواحة من ضبط المواطن المتهم في قضية خطف سيدة عربية والاعتداء عليها بالإكراه في بر السالمي، وبحسب مصدر امني فإن رجال مباحث الواحة وضعوا كمينا للمتهم، وحينما شعر بقرب ضبطه هرب على متن مركبة لتتم مطاردته، وخلال المطاردة اصطدم المتهم بدوريتي مباحث، وألحق بهما تلفيات، وضبط عقب مقاومة عنيفة منه، يشار الى ان «الأنباء» أشارت للقضية في وقت سابق، ونشرت خبر ضبط المتهم على موقعها الإلكتروني ظهر أمس.



وكانت وافدة عربية أبلغت أجهزة «الداخلية» بأن مواطنا أوهمها بأنه متنفذ وسينجز لها معاملة، ومن ثم اصطحبها الى بر السالمي واعتدى عليها، وأن هناك من توسط كي تتزوج منه حتى لا تتم ملاحقته قضائيا بتهم خطف ومواقعة بالاكراه.



وذكرت الفتاة على وسائل التواصل ان المتهم ضربها واعتدى عليها بالإكراه، فيما تبين من التحريات أن المتهم من أرباب السوابق في قضايا مخدرات وسرقات.