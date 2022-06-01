استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر بورسلي الملازم يعقوب محمد عبدالله القطان من الدفعة الحادية عشرة من ضباط الصف الجامعيين لأداء القسم أمامه.



وهنأ النواف الضابط الخريج بترقيته الى رتبة ملازم، وحثه على بذل المزيد من الجهد والعطاء، ومضاعفة العمل، والابتعاد عن اي سلوكات خاطئة، وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، متمنيا له التوفيق والنجاح. وتلا قرار التعيين والقسم مساعد مدير معهد تدريب الضباط العقيد فهد عبدالسلام الغريب.



وحضر أداء القسم مدير عام الإدارة العامة للتدريب العميد فراج الرسمان ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب العميد خالد البحوه.