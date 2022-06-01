محمد الجلاهمة



أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد محمد قبازرد محاولة ضخ كيلو ماريغوانا واردة من الولايات المتحدة الأميركية في طرد بريدي إلى السوق المحلي.



وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت إلى العقيد قبازرد عن دخول طرد من أميركا إلى البلاد به مواد مخدرة، وعليه تم عمل التحريات التي خلصت إلى ان من جلب الطرد أو الشحنة وتسلمها وافد أميركي يقيم في المنقف ليتم استصدار إذن نيابي لضبطه وتفتيشه، حيث أرشد عن شريكه المواطن في منطقة السرة ليتم ضبطه هو الآخر.



من جهة أخرى، تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط وافد سيلاني بعد معلومات عن اتجاره في الشبو، في منطقة الجليب وعثر بحوزته على 100 لفافة، كل لفافة بها غرام واحد.