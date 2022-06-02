استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس الأربعاء عددا من مدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب أن المدربين قدموا شرحا وافيا عن دور مدربي «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» في العملية التعليمية والتربوية والتدريبية، وذلك ضمن منظومة أهداف الهيئة في الخطة العامة للدولة، خدمة لسوق العمل الوطني وتهيئة المتدربين لمتطلباته واحتياجاته، واضاف البيان أنهم أشاروا إلى أنهم محرومون من أي بدلات مالية للمؤهل العلمي (ماجستير- دكتوراه) أسوة بما هو مقرر للمعلمين في وزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.



وأوضح البيان أن الشاهين تعهد بتبني المطالب الوظيفية العادلة لمدربي الهيئة تشجيعا للمدربين الوطنيين على الترقي وصقل الخبرات ومتابعة أحدث الدراسات التخصصية، وحفاظا على العنصر الوطني من التسرب الوظيفي أو الإحباط.



ودعا الشاهين المسؤولين كافة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية إلى إنصافهم في القريب العاجل.