وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد قال في مقدمته: يعتبر الالتهاب البشري الحليمي عاملا لخطورة الإصابة بسرطان عنق الرحم الذي تمت ملاحظته في بعض المجتمعات مما حدا بها لتصنيع لقاحات من أجل الحماية من تلك الخطورة، مطالبا بتزويده وإفادته بالآتي: كم نسبة الإصابة بالالتهاب البشري الحليمي في الكويت مقرونة بالفئات العمرية. وكم نسبة تعرض المصابين بهذا الالتهاب للإصابة بسرطان عنق الرحم وذلك بالإشارة إلى إحصائيات الكويت مع تزويدي بالوسائل الوقائية والعلاجية المتاحة حاليا بعد تسجيل الإصابة بهذا الالتهاب. وما مدى نجاعة اللقاحات التي تم تصنيعها من أجل الوقاية من سرطان عنق الرحم بعد تأكيد الإصابة بالالتهاب البشري الحليمي؟



يرجى تزويدي بأنواع اللقاحات التي تم تصنيعها لهذا الغرض مع تزويدي بأسماء الشركات وكذلك أسماء المتعهدين لتوريد هذه اللقاحات إلى الكويت.



يرجى تزويدي بمواصفات كل من هذه اللقاحات على حدة مع ذكر آلية التفضيل بينها لاختيار أي منها مع بيان التكلفة المادية لتكلفة توريد هذه اللقاحات كل على حده. وما مدى صحة المعلومات التي تفيد بأن التوجه لاستيراد تلك اللقاحات كان قد تم إجهاضه منذ فترة لأمور تخص المجتمع الكويتي المحافظ؟ وما مدى صحة المعلومات التي تفيد بالاستعجال لتوريد هذه اللقاحات قد تم بعد التدوير الجزئي لبعض المسؤولين المعارضين لاستيراد هذه اللقاحات؟