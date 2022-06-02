سأل النائب ثامر السويط وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف عن تعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل عقدت مقابلات في يوم الخميس 19/5/2022 لتعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية من دون إبلاغ بعض المتقدمين المقبولة أوراقهم أساسا، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب ذلك؟



2 ـ هناك تجاوزات في لجنة التعيينات بقسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية، حيث إن نموذج تقييم المتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس يتطلب أن يتجاوز المتقدم 35 درجة لاستكمال باقي الإجراءات ومنها المقابلة، حيث إن لجنة التعيينات في القسم العلمي غيرت درجات أحد المتقدمين وهو حديث تخرج حاصل على درجة الدكتوراه في 2021 وهو العام ذاته الذي أعلن فيه التقديم لهذه الوظيفة، حيث أضافت اللجنة خبرات له بعد إغلاق باب التقديم وهذا يعد تجاوزا خطيرا ومخالفا للوائح والنظم والشروط، فكيف تجاوز المتقدم أعلاه نموذج التقييم الذي يتطلب خبرات تدريس وأبحاث ومشاركات في مؤتمرات وخبرات مهنية متخصصة خصوصا أن نموذج التقييم اشترط أن تكون الخبرات بعد حصول المتقدم على درجة الدكتوراه؟



3 ـ هل استبعدت لجنة التعيينات في القسم تخصص صناعة الأفلام الذي اعتمدته اللجان المختصة العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد دراسة ومعرفة مدى حاجة القسم إليه، من دون إخطار المتقدمين بذلك ومعرفة مدى رغبتهم في تحويل أوراقهم إلى المتاح وهو الواقع الافتراضي؟



4 ـ صورة ضوئية من جميع الأوراق المقبولة للمتقدمين لوظيفة عضو هيئة التدريس لقسم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية الأساسية مع الشهادات الدراسية لهم واعتماد التعليم العالي لها والخبرات المتوافرة لدى المتقدمين قبل إغلاق باب التقديم لوظيفة عضو هيئة التدريس.