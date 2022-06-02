دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، النواب إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن تعديل مشروع القانون الخاص بالمتقاعدين قبل يوم الخميس الموافق 9 يونيو الجاري، لتتمكن اللجنة من دراستها وضمها إلى التقرير النهائي الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الخاصة التي من المقرر الدعوة إليها في 14 يونيو الجاري.



وقال الحمد في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن دعوته جاءت بناء على تكليف مكتب المجلس لرئيس مجلس الأمة بشأن تحديد موعد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الذي تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة والخاص بمنحة تصل إلى 3 آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة سنوية في المعاشات تصل إلى 20 دينارا هذا العام و30 دينارا في الأعوام المقبلة.



وأضاف الحمد: إنه لضمان سلاسة الجلسة وإقرار مشروع القانون «فإنني أدعو النواب إلى تقديم أي تعديلات أو اقتراحات على مشروع القانون حتى يوم الخميس الموافق التاسع من الشهر الجاري» وذلك لتتمكن اللجنة المشتركة من عقد اجتماع ومناقشة التعديلات المقدمة وتضمينها في التقرير الذي سيتم رفعه للمجلس».