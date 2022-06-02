توجُّه «بيتك» يتركز في تطوير أدائه وخدمة عملائه وتوسيع حصته في القطاع المصرفي

استراتيجية جديدة تحقق استدامة الربحية والنمو والتركيز على العمل المصرفي الأساسي

الالتزام الشرعي والنمو المستدام والأداء عالي الجودة والتحول الرقمي أهم عناصر التميز



مرّ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على مدى 44 عاما بأربع مراحل مميزة في مسيرته الممتدة منذ بداية العمل عام 1978 «الانطلاقة ـ الريادة ـ التوسع ـ القيادة»، استطاع خلالها أن ينشئ قطاعا اقتصاديا موازيا ومنافسا للصيرفة بمفهومها وشكلها التقليدي، ثم يحقق الريادة في هذا المجال ويتوسع جغرافيا وقطاعيا في دول عديدة ويقدم للاقتصاد العالمي مجموعة مبتكرة من الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية والحلول التمويلية أثرت الأسواق العالمية وجعلت منتجات التمويل الإسلامي معتمدة في التعاملات المالية والمصرفية حول العالم، لينجح «بيتك» بكفاءة في قيادة نمو وتطور الصيرفة الإسلامية على مستوى الكويت والمنطقة والعالم، معبرا عن قدرة القطاع الخاص الكويتي على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد العالمي ليس لكونه اصبح اكبر واهم بنك اسلامي في العالم، ولكن ايضا باعتبار «بيتك» مرجعا وموجها لصناعة مالية متنامية ومتزايدة القيمة ومتداولة حول العالم بالتنافس مع بنوك عالمية كبرى.



وقد تميزت مسيرة «بيتك» بنجاح مطرد وإقبال ورضا العملاء والتوسع والنمو في الأعمال مع الالتزام المطلق الدائم بتطبيقات وأحكام الشريعة الإسلامية حيث تعد موافقة لجنة الفتوى والرقابة الشرعية أساسية لاقرار وتنفيذ اي منتج او خدمة، ما يعبر عن متانة وقوة البناء المالي والأخلاقي.



البداية



تأسس «بيتك» بموجب مرسوم أميري في 23 مارس 1977 برأسمال 10 ملايين دينار وبدأ العمل في 31 اغسطس 1978 بفرع مصرفي واحد وخدمات خاصة للسيدات وعدد محدود من الموظفين ليصل الآن الى 320 فرعا حول العالم حيث يعمل في أهم واكبر الاسواق الدولية.



وقد بدأ «بيتك» أعماله في مقر مؤقت في شارع أحمد الجابر ثم انتقل سنة 1983م إلى مركز عماد التجاري في الشارع نفسه إلى أن انتقل إلى مقره الحالي في شارع عبدالله المبارك عام 1986.



وظل «بيتك» يمثل البديل الوحيد للعملاء الراغبين في التعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لعدة سنوات قبل أن يتم فتح المجال أمام انشاء بنوك إسلامية جديدة في الكويت ما عزز المنافسة وعبر عن نمو سوق الخدمات المالية الإسلامية، ورغم دخول بنوك جديدة الى السوق فإن حصة «بيتك» واصلت النمو وزاد اقبال العملاء على خدماته ومنتجاته، وقد حقق «بيتك» في هذه المرحلة قفزات واسعة رسخ من خلالها الريادة في السوق المحلي وعلى صعيد المؤسسات المالية الإسلامية قاطبة وعزز من انتشاره وتواجده في الأسواق الدولية وانتقل بأنظمته وبرامجه الآلية إلى مستوى رفيع وجسد بمساهماته الاجتماعية دورا غير مسبوق في تنمية مجتمعه وخدمة أفراده، بحيث لم تعد تذكر المصارف الاسلامية وتجربتها الناجحة الا ويشار الى «بيتك».



ومن أبرز ملامح الفترة التي أعقبت مرحلة النشأة والريادة حتى أواخر الثمانينيات، الاستثمار الخارجي والانطلاقة نحو الأسواق الدولية بجانب ابتكار صيغ تناسب كافة احتياجات المستثمرين وتحقق عوائد جيدة بفترات مختلفة، بعد أن توسعت الأعمال وتعددت أشكال الاستثمارات بين عقارية وتمويلية ومشاركات في صفقات ومشاريع مع بنوك عالمية كبرى.



ويعمل «بيتك» حاليا على استمرار حالة الازدهار وابتكار أدوات ومنتجات استثمارية جديدة وتحقيق أعلى معدلات من الأرباح والنمو المستدام في كافة المجالات، فخلال السنوات العشر الماضية، تم تطوير استراتيجية «بيتك» للتركيز على العمل المصرفي الرئيسي والتخارج من الأنشطة غير الأساسية وتعظيم القدرة على تحقيق أرباح مستدامة وفق رؤية جديدة لقيادة قطاع التمويل الاسلامي على مستوى العالم وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية الاسلامية.



التوسع الدولي



من ابرز المحطات، افتتاح «بيتك- تركيا»، ويعد حاليا اكبر مصرف إسلامي في السوق التركي، و«بيتك- البحرين» بأنشطته المصرفية والتجارية والاستثمارية والتمويلية، ثم منحت الحكومة الماليزية «بيتك» رخصة انشاء بنك اسلامي «بيتك- ماليزيا» تقديرا لريادته، كما افتتح في وقت سابق «بيتك- ألمانيا» وبنك استثماري بالسعودية، وقاد «بيتك» عملية تحويل بنك الشارقة الوطني إلى مصرف إسلامي بعد 26 عاما من العمل التقليدي.



عوامل النجاح



الالتزام التام بمنهج العمل القائم على أحكام وتطبيقات الشريعة الإسلامية، الاعتماد على الأسلوب العلمي في العمل وإعداد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية واتباع سياسة النمو المدروس، الارتباط الوثيق بالعملاء وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم، تنمية قيم الإبداع والابتكار وروح العطاء مع الاهتمام الكبير بالعنصر البشري.



الدور الاجتماعي



يقوم «بيتك» بدور اجتماعي بارز ينسجم ويساند المشروع التنموي العام للدولة، وتتوجه المساهمات الى الأنشطة التنموية الاجتماعية، وتشمل المستشفيات والجامعات والمدارس ومراكز البحوث ومراكز تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدرات الشباب ودعم البحث العلمي والطلبة وجهود الحفاظ على البيئة ضمن استراتيجية الاستدامة.



العنصر الوطني



من أهم القناعات التي شكلت مسيرة «بيتك» الاهتمام بالعنصر البشري خاصة من القدرات الوطنية والشباب الكويتي الواعد واعتباره أساس كل نجاح، فتنمية وتعزيز القدرات البشرية العاملة في «بيتك» مع دعم العنصر الوطني تتصدر خطط التطوير، واستراتيجية للموارد البشرية تهدف إلى تحقيق بيئة مواتية تعزز من ولاء الموظفين وعطائهم واستقطاب الخبرات والكفاءات، وقد تراوحت نسبة تعيين الكويتيين في «بيتك» خلال السنوات الأخيرة بين 97 و100% معظمهم من الخريجين الجدد.



الرقمنة



يحرص «بيتك» على إضفاء الطابع التكنولوجي على مجمل الخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه باعتبارها وسيلة لخدمة العملاء وخفض النفقات وتحقيق المزيد من الربحية وتعزز القدرة التنافسية، ضمن ما توفره التطورات المتلاحقة في مجال الخدمات المصرفية المعتمدة على الرقمنة وتطورات التكنولوجيا من دون أيةأعباء أوعراقيل، وبأعلى مستويات الجودة والأمان واليسر، وبصفة تقنية ملازمة لخدمات «بيتك» من خلال فروع kfh- go والعديد من الخدمات الاخرى عبر تطبيق الموبايل والاجهزة XTM وطباعة البطاقات آلياً وغيرها من الخدمات.

الابتكار والتطوير



كان «بيتك» إبداعيا ومبتكرا في العديد من المنتجات التي تساعد على بناء القوة وتوظيف الخبرة المتراكمة ومن ذلك البطاقات الائتمانية المطابقة للشريعة الإسلامية، وخدمات «أقسام السيدات» التي ينفرد بها على مستوى السوق المحلي وساهمت علاوة على توفيرها خدمات خاصة للسيدات في أقسام منفصلة تناسب طبيعتهن وقيم المجتمع، في بناء كوادر وطنية مصرفية من السيدات اصبحن يلعبن دورا مهما في الواقع الاقتصادي الكويتي، كما تعتبر «الإجارة» من ابرز الصيغ الشرعية التي كثف نشاطه فيها ضمن سعيه لتنويع أشكال المنتجات، وهيكلة «الصكوك» التي أصبحت أداة تمويلية واستثمارية رئيسية في الصناعة المالية الإسلامية، والمشاركة مع التمويل التقليدي في تمويل مشاريع كبرى بدأها في مشروع ايكويت عام 1996، كما ساهم في إنشاء سوق مالي إسلامي عبر تأسيس مركز إدارة السيولة بين البنوك الإسلامية، وفي عام 1981 أنشأ شركة الأنظمة الآلية المتكاملة ITS، ثم أكمل دائرة المعاملات المالية الإسلامية بإنشاء اول شركة للتأمين التكافلي.. ولا يزال يمضي قدما في نهج الابتكار والتجديد عبر مواصلة طرح الحلول والخدمات المالية الرقمية التي تلبي تطلعات العملاء وتعزز مكانة «بيتك».