أطلق البنك التجاري الكويتي حملته التوعوية الأولى بالتدقيق الداخلي وذلك لرفع مستوى الوعي بمهنة التدقيق الداخلي ودورها المهم في البنك تزامنا مع شهر مايو الذي يعتبر شهر التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي، حيث تم تكريم بعض موظفي قطاع التدقيق الداخلي المتميزين في البنك على إبداعهم وإنجازاتهم في هذا المجال بحضور رئيس لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة د.محمود عبدالرسول بهبهاني.

ويهدف معهد المدققين الداخليين IIA الذي أطلق مبادرة «شهر التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي» إلى إبراز أهمية التدقيق الداخلي طوال شهر مايو من كل عام، ويمنح المختصين في هذا المجال فرصة للتعريف بأصول المهنة ودورها في المؤسسات والمجتمعات.

ومن هذا المنطلق، قام قطاع التدقيق الداخلي في البنك التجاري بنشر سلسلة من الرسائل التوعوية طوال شهر مايو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك القنوات الداخلية للبنك.

كما تم تكريم موظفي قطاع التدقيق الداخلي المتميزين على أدائهم، حيث يسعى القطاع دوما نحو تحسين جودة الأداء والقيمة المضافة للبنك تماشيا مع سياسته باتباع أفضل الممارسات الدولية لتطوير الكوادر المحلية وتزويدها بمجموعة من المهارات المتخصصة وذات الصلة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع التدقيق الداخلي في البنك التجاري الكويتي، عمرو القصبي: لقد تطورت مهنة التدقيق الداخلي عبر السنوات وأصبحت من أقوى الأدوات التي تضيف قيمة وتساعد البنوك في تحقيق أهدافها باستخدام أدوات التحليل ومنهجية التدقيق المستمر في رفع التقارير.