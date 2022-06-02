حمد المرزوق: خبرات وريادة «زين» أهلّاها لتكون شريكاً رئيسياً للحكومة في تطوير تطبيق «شلونك» واجتياز تحديات «كورونا»

شراكتنا مع «مايكروسوفت» ساهمت في تحقيق أهدافنا لخدمة «كويت جديدة» وستقود لمرحلة جديدة من تمكين التحول الرقمي



شاركت شركة زين بالكويت في حلقة نقاشية أقيمت على هامش قمة مايكروسوفت للحكومة الذكية 2022 تحت شعار «استخدام التقنيات في صناعة مستقبل العمل الحكومي»، والتي أقيمت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن فعاليات افتتاح القمة قد شهدت حضور المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، والمدير العام للقطاع العام بمايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا إيهاب فودة، والمدير العام لشركة مايكروسوفت الكويت علاء الدين كريم، ونخبة من القياديين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.



وخلال مشاركته في الحلقة النقاشية بعنوان «دور التكنولوجيا خلال جائحة كوفيد-19»، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول حمد المرزوق: في البداية أشكر مايكروسوفت على دعوتي للمشاركة في هذا الحدث، والذي أراه شخصيا خطوة رائعة لنا جميعا من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات حول أهمية تقنيات الحوسبة السحابية والخدمات المتطورة مثل Microsoft Azure في تمكين التحول الرقمي في القطاع الحكومي.



وأضاف: منذ بداية الجائحة، التزمت زين بالمشاركة الفعالة لمواجهة تداعيات وتحديات الأزمة، وسخرت قدراتها التكنولوجيا لخدمة الجهود الحكومية، خاصة أن مثل هذه الأوقات الاستثنائية تطلبت جهودا مضاعفة وتعاونا فعالا ما بين القطاعين العام والخاص لتدارك تداعيات الجائحة وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع.



وبين: خبرات وريادة زين أهلاها لتكون شريكا رئيسيا للحكومة في تطوير تطبيق «شلونك» خلال فترة زمنية قياسية، والتي تزامنت مع توجيهات القيادة السياسية بوضع وتنفيذ خطة إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، وكان للتطبيق ـ الذي تم تطويره بجهود فريق زين بالشراكة مع مايكروسوفت وبالتعاون مع وزارة الصحة ـ الأثر الكبير في احتواء الفيروس وتقنين انتشاره في الكويت.



وتابع قائلا: لا يفوتني التأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع مايكروسوفت، والتي ساهمت بلا شك في تحقيق أهدافنا لخدمة رؤية «كويت جديدة»، وستقود لمرحلة جديدة من تمكين التحول الرقمي في القطاع العام، فمحفظة حلولنا المتكاملة لخدمات الحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني وغيرها ستسد احتياجات كافة المؤسسات الحكومية بما يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين.



واختتم المرزوق: إن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي الحكومي مهمة جدا، والسوق الكويتي ناضج جدا من هذه الناحية، ونحن نتطلع للمزيد من الإنجازات والمشاريع التنموية التي ستحقق هذه رؤية الدولة وتضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيا.



وتعتبر قمة مايكروسوفت للحكومة الذكية الحدث الأول من نوعه في البلاد، وهدفت إلى استعراض الخدمات والتجارب الحكومية والاطلاع على آخر التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تساعد في تمكين التحول الرقمي للخدمات الحكومية من التحول نحو تحقيق مشروع الحكومة الذكية.