تعكس نجاح رحلة «الوطني» للتحول الرقمي وريادته في الابتكار المالي محلياً وإقليمياً



حصد «المكتب الرقمي لمجموعة بنك الكويت الوطني» جائزة أفضل مختبر للابتكار المالي في الكويت للعام 2022 وذلك خلال الاستبيان السنوي، الذي يتم لتحديد جوائز المبتكرين السنوية، الذي تجريه مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية وشارك فيه مئات الخبراء والمحللين وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم.



يتوج بنك الكويت الوطني للعام الثاني على التوالي بتلك الجائزة المرموقة التي تعكس ريادته في مجال الابتكار المالي على مستوى الكويت والمنطقة وما يحرزه من تقدم ملموس في رحلته للتحول الرقمي.



وتسلط الجائزة الضوء على اللاعبين الرائدين والاتجاهات الناشئة في الابتكارات التكنولوجيا المالية ما يجعلها الجائزة الرائدة في ذلك المجال.



ويمثل المكتب الرقمي للمجموعة مختبر بنك الكويت الوطني للابتكار ومسرع الأعمال والتكنولوجيا المالية، ويضم تحت مظلة واحدة كلا من المكتب الرقمي ومختبر الابتكار.



تترسخ ريادة بنك الكويت الوطني في مجال تطوير الابتكارات المالية بالتزامن مع مسار استراتيجيته للتحول الرقمي، بفضل اتباعه منهجا يتسم بالمرونة ويعتمد على التفكير الاستراتيجي وأحدث البحوث العالمية في هذا المجال.



وتعتبر هذه الجائزة إنجازا مشتركا أسهمت في تحقيقه كل الكيانات التابعة لبنك الكويت الوطني، بما في ذلك جميع الشركات التابعة الدولية على مستوى المجموعة.



قام بنك الكويت الوطني مؤخرا بإنشاء مركز للتصميم ضمن المكتب الرقمي للمجموعة لتسريع وتنسيق الأعمال المتعلقة بتصميم تجربة المستخدم المطلوبة لتطوير المنتجات والخدمات الرقمية، وزيادة قدرات التصميم الداخلي للبنك، حيث تمكن البنك بالشراكة مع وكالة تصميم عالمية مرموقة من توفير أحدث التجهيزات التقنية اللازمة لتطوير جميع الجوانب المهمة لمجموعة المنتجات والخدمات الرقمية التي يقدمها.



وفي إطار دوره الريادي في تبني التقنيات المالية الحديثة، يقوم بنك الكويت الوطني حاليا بالعمل المشترك مع عشرات الشركات الناشئة وشركات التقنية المالية بكل أنحاء العالم، حيث يعتبر الشراكة مع شركات التقنية المالية العالمية من الركائز الأساسية في خارطة التحول الرقمي لديه، بما تقدمه تلك الشركات من أفكار جديدة وفرص للتواصل تمكنه من النجاح في توسيع نطاق منتجاته وخدماته المقدمة للعملاء.



ويتعاون المكتب الرقمي للمجموعة حاليا مع العديد من الشركات الناشئة في سبيل استكشاف مشاريع يمكن تطبيقها داخل البنك.

كما يحرص دائما على نشر آخر المحتويات والتحليلات الخاصة بالاتجاهات العالمية لضمان مواكبة البنك للابتكارات الناشئة وتمكينه من نقل أحدث التقنيات في هذا المجال.



ويمثل الابتكار الرقمي أهم الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الكويت الوطني الاستباقية في التحول الرقمي في سبيل الحفاظ على مكانته الرائدة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية ومواصلة ترسيخ ثقافة رقمية بكافة قطاعات أعمال وشركات المجموعة حتى تصبح رقمنة الأعمال نهجا شاملا في كل عمليات البنك.



يذكر أن جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.



وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.