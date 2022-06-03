يمكن للطالب تسجيل 8 رغبات كحد أقصى كما يمكنه الحصول على اختبار «الآيلتس» بعد القبول

آلاء خليفة



اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف خطة البعثات الخارجية للوزارة للعام الدراسي (٢٠٢٢/٢٠٢٣) وبدء التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداء من الأحد ١٢ الجاري ويستمر حتى الخميس 30 منه.



وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدث الرسمي باسم الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحافي أمس الخميس إن التسجيل في خطة بعثات الوزارة سيكون للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي (٢٠٢٠/٢٠٢١) و(2021/2022).



وأشارت إلى أن التسجيل في خطة البعثات هذا العام مستمر إلى الساعة 12 من ظهر يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 لإتاحة أكبر فرصة لطلبة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص للتسجيل في مقاعد بعثات الوزارة.



وأوضحت أنه بناء على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف تم طرح عدة تخصصات في خطة البعثات الخارجية لهذا العام منها التخصصات الطبيــــة وتخصصـــات الخدمات الطبية المساندة والتخصصات التكنولوجية وفق متطلبات سوق العمل واحتياج الجهات الحكومية والخاصة وذلك تماشيا مع خطة التنمية وتحقيقا لرؤية الكويت 2035.



وحثت السنان الطلبة المتقدمين للتسجيل في خطط البعثات الخارجية للوزارة الاطلاع على التخصصات المطروحة وشروط التسجيل بها على موقع الوزارة قبل إنهاء إجراءات التسجيل للتأكد من صحة الرغبات المختارة.



وذكرت أنه يمكن للطالب التسجيل في ثماني رغبات كحد أقصى كما يمكن للطالب الحصول على اختبار الآيلتس بعد القبول في البعثة ولمدة سنة من تاريخ القبول وذلك قبل التحاقه بمقر الدراسة.



وأشارت إلى استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات خاصة بالبعثات على إيميلات الوزارة المعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة داعية الله «التوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة في التقديم لبعثات الوزارة للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣».



وعلى صعيد آخر أعلنت السنان انطلاق المرحلة الثانية من حملة (وجهني) ابتداء من أمس الخميس استكمالا للمرحلة الأولى التي أطلقتها وزارة التعليم العالي عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والانستغرام).



ولفتت الى ان ذلك يأتي لتوعية وإرشاد الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأجنبية الصادرة من داخل الكويت وخارجها وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم في خطة الابتعاث الخارجي للعام الحالي.



ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل ببعثات الوزارة لهذا العام وأولياء أمورهم إلى زيارة مقر وزارة التعليم العالي في مجمع الأفنيوز في الفترة من الأحد المقبل إلى الخميس التاسع من الشهر الجاري للرد على كل استفساراتهم عبر حملة (وجهني).