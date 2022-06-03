أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب ان الخميس 2 من شهر يونيو يمثل علامة مضيئة في مسيرة الجمعية كونه يصادف الذكرى العشرين لاعتمادها من قبل منظمة الامم المتحدة كمنظمة كويتية معنية بالشأن البيئي التطوعي والمجتمعي، مستذكرة جهود النخب الوطنية من المؤسسين واعضاء مجالس الادارات المتعاقبة على ادارتها ووضع لبنان في مسيرة عطائها الممتد لخمسة عقود.



وأوضحت د.العقاب ان الجمعية انطلقت مسيرتها كأولى جمعيات النفع العام في العالم العربي التي برزت بعيد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة لعام 1972 في ستوكهولم وهو أول مؤتمر عالمي يجعل البيئة قضية رئيسية، مبينة ان «الكويت كانت ومازالت من الدول الرائدة في العمل البيئي المؤسسي، وسعت الجمعية منذ 48 عاما الى جمع النخبة الوطنية والكوادر المتتالية في اللجان التطوعية والفرق العاملة على المستوى المحلي والعالمي».



وأشارت الى ان «جمعية حماية البيئة بما تضمه من فرق ولجان بيئية متخصصة قدمت منذ انشائها مجموعات متعاقبة من المواسم الثقافية المشمولة بندوات ومحاضرات وورش عمل وحلقات نقاش والاسابيع البيئية في مختلف محافظات البلاد، فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات البيئية المحلية والاقليمية والدولية منها ندوات تربوية بيئية بالتعاون مع وزارة التربية وايضا بين دول مجلس التعاون الخليجي»، مضيفة أن «الجمعية طوال مسيرتها عززت من محور التوعية البيئية بين كل قطاعات وفئات المجتمع إيمانا منها بأهمية غرس مفهوم المواطنة البيئية وتدريب الكوادر الوطنية».