أسامة أبو السعود



شاركت وزارة الأوقاف في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضر الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي عبر تقنية الاتصال المرئي.



واستعرضت اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس عددا من أوراق العمل التي تقدمت بها دول مجلس التعاون والمتضمنة مرئياتها وتصوراتها للتعاون المشترك فيما بينها في المجال الوقفي والشؤون الإسلامية.



وقد قدمت الكويت أوراق عمل عن الآلية الاسترشادية للتعاون بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين دول المجلس ومقترح استضافة الشخصيات، ومبادرة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز ما يثار حول الإسلام في العصر الحديث.



وقد ناقشت اللجنة جميع الأوراق العمل المعروضة في اجتماعها وقررت رفع الأوراق التالية والمقدمة من الكويت إلى الاجتماع القادم لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء تمهيدا لرفعها إلى الوزراء والتوصية باعتمادها وهي:



ـ الآلية الاسترشادية للتعاون بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية.



ـ مقترح استضافة الشخصيات.



ـ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حسب رؤية كل دولة.



ـ أبرز ما يثار حول الإسلام في العصر الحاضر.



وقد شارك في الاجتماع كل من: مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة سامي محمد العازمي​، مستشار وكيل وزارة الأوقاف د.عبدالسلام الفيلكاوي​، مراقب إدارة مكتب وكيل وزارة الأوقاف عيد خميس الشمري، ومديرة إدارة الدراسات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف لينة فيصل المطوع.