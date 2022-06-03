التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب السفير حمد المشعان مع كبير مستشاري الشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتس في نيويورك.



ويأتي هذا اللقاء استكمالا لجهود وزارة الخارجية لرفع أسماء المدرجين من المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. وقال السفير المشعان، في تصريح صحافي، انه بحث مع ديلورينتس «ملفات المواطنين الكويتيين المدرجين على قائمة العقوبات»، كما بين «دعم وضمان الكويت لهذه الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن».



واضاف السفير المشعان ان اللقاء كان وديا ومثمرا وتمت الاشادة بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين.



يذكر أن السفير المشعان يترأس لجنة اعادة تأهيل الاسماء المدرجة على قوائم مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب المنبثقة من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب. وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من وزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة) ووزارة الصحة (الطب النفسي) وجامعة الكويت (كلية الشريعة) ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والنيابة العامة.



وقامت اللجنة بإخضاع المدرجين المنضمين لهذا البرنامج وهم خمسة أشخاص مدرجين لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل يتضمن جوانب عدة ومن شأن هذا البرنامج الذي عملت عليه الكويت أن يقوي موقف المدرجين ويدعم طلبهم من إزالة اسمائهم من قوائم العقوبات الدولية.