أكد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر انور الحساوي ان الجمعيات الوطنية الخليجية تمتلك الكوادر والمؤهلات والمقومات اللازمة للقيام بدورها الانساني.



وشدد الحساوي في تصريح لـ«كونا» عقب اختتام أعمال الاجتماع الـ18 لهيئات وجمعيات الهلال الاحمر لدول مجلس التعاون على حرص الجمعيات الخليجية على القيام بمسؤولياتها من خلال تقديم المساعدات والمعونات ومد يد العون للشعوب المتضررة والمحتاجة إيمانا منها بروابط الأخوة الإنسانية والتزاما بالمواثيق الدولية.



وبشأن الاجتماع، قال الحساوي انه تضمن عددا من الموضوعات المهمة التي تعزز جهود لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف ان الاجتماعات الدورية للجنة قطعت شوطا كبيرا في مجالات العمل المشترك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون اذ كان لها دور بارز في تنفيذ المشروعات الإنسانية في مناطق الكوارث والازمات الانسانية.



وذكر ان المجتمعين دعوا الى الاستمرار برصد جهود هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال جائحة (كورونا) وجهودها فيما بعد الجائحة واعداد تقرير موحد يتناول هذه الجهود مدعما بالصور والأرقام الاحصائية.