بشرى شعبان



نظمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ممثلة في اللجنة الاجتماعية، حفل تكريم «والدي» كل من الأبناء الفائزين في مسابقة جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2020/2021، تزامنا مع اليوم العالمي للوالدين، والذي أقيم مساء أمس الأول في فندق هوليدي إن السالمية تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون لقطاع التنمية الاجتماعية سالم بطاح الرشيدي وبحضور مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي.



وأكد مدير إدارة المبرات والجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي أن الوزارة تسعى من خلال مختلف إداراتها للعمل على تحقيق وتنفيذ ما جاء من قرارات وقوانين متعلقة بقضايا الاسرة والتي ستصب في صالحها، مشيرا إلى أن الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني المساهمة تسعى في مساعدة الأسرة لتحمل أعباء التربة والرعاية وتوفير الاحتياجات وحماية الأبناء في ظل الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام، موضحا أن هذا الحل يسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والارتقاء بالأجيال لما فيه الصالح العام.



وقال العجمي إن مبرة البغلي للابن البار من المؤسسات الأهلية الخيرية الرائدة في المساهمة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز فضيلة البر ورعاية الأباء والامهات من خلال إطلاقها جائزة البغلي للابن البار بمختلف المسابقات والفعاليات والأنشطة والتي كان لها الأثر الواضح في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق سياسة الدولة العامة وخططها وأهدافها المرتبطة بالأسرة وكيانها.



من جهته، أكد رئيس المبرة إبراهيم البغلي أهمية ترسيخ دعائم العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت، مضيفا في كلمة ألقاها بالإنابة عنه نجله رائد البغلي: نحن نشارك دول العالم في الاحتفال بهذا اليوم الذي خصص من قبل الأمم المتحدة للاحتفال بالوالدين، وإبراز إنجازاتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع، مشيدا بالتميز الذي حققه أبناؤنا في «بر الوالدين» ونقدر لهم جهودهم المتميزة في استكمال المسيرة التي بدأها الآباء والأجداد والتي كان لها بالغ الأثر في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي والتنموي في الكويت الحبيبة.



إلى ذلك، تقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير لوكيل وزارة الشؤون المساعد للتنمية الاجتماعية سالم بطاح الرشيدي على رعايته الكريمة، معربا عن اعتزازه بهذا الدعم المتواصل والمتميز لعمل المبرة باعتباره دافعا لنا لمواصلة العمل وبذل الجهد والعطاء لتحقيق أهدافنا المنشودة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله.