عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية المناطق التعليمية وبشكل عاجل إلى ترشيح عدد 10 موظفين من قسم الإجازات والدوام في ديوان عام كل منطقة تعليمية، للمشاركة في الدورة التدريبية المتعلقة بشؤون الإقامة الخاصة بالعاملين في المدارس والمنطقة، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.



وأوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء بعد أن تم السماح للعاملين الوافدين بتجديد إقاماتهم عن طريق المنطقة التعليمية التابعين لها مشيرة إلى أن موظفي المنطقة المعنيين بهذا الشأن يحتاجون إلى دورة للتدريب على كل الإجراءات والآلية المتبعة بخصوص شؤون الإقامة.



من جهة اخرى، واصل طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر امتحانات نهاية العام الدراسي امس حيث أدى طلبة المتوسط اختباراتهم كما هو مقرر لهم من قبل كل منطقة تعليمية، بينما قدم طلبة العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي اختبار اللغة الإنجليزية.



وكشفت مصادر تربوية ميدانية مطلعة لـ«الأنباء» أن اختبار اللغة الإنجليزية أمس شهد غياب عدد كبير من طلبة تعليم المنازل بما يقارب ثلثي العدد مشيرة إلى أن الإجراءات التي تقوم بها اللجان للحفاظ على سير الاختبارات مشددة خاصة في عملية الغش.



وأوضحت انه فيما يتعلق بطلبة الصباحي فقد كان الحضور جيدا جدا وأدى الطلبة اختباراتهم على أكمل وجه، مشيرة إلى ان البعض منهم اشتكى من صعوبة أسئلة الامتحان.