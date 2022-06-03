تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري والقائم بأعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس د.سعاد الفريح، أقامت كلية التربية معرضا بعنوان «مشاريع طلبة مقرر مشروع تخرج الاجتماعيات م/ث» تحت إشراف أستاذ المقرر د.عبدالرحمن الأحمد، وذلك في البهو الرئيسي لكلية التربية المبنى الجنوبي يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الماضي.



وذكر د.فايز الظفيري أن المعرض يقام في كلية التربية بإشراف د.عبدالرحمن الأحمد المختص بمقرر الاجتماعيات وهو مقرر يتناول قضايا علمية واجتماعية، ويقوم الطلبة في هذه المشاريع بطرح أفكار جديدة تهم المجتمع الكويتي.



وأضاف أن المعرض سلط الضوء على تاريخ الكويت وقيمها التي على أساسها بني المجتمع الكويتي، وتطرقت المشاريع إلى القضايا التاريخية في الكويت، واستعرضت تراثها القديم، وذلك لتعزيز الولاء والانتماء.

وتابع ان المعرض اهتم كذلك بالقضايا الحالية مثل قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد.



من جانبه، ذكر د.عبدالرحمن الأحمد مشرف المعرض أن هذا المعرض المقام في كلية التربية عبارة عن تطبيق عملي لروح فريق العمل، وأنه يهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني، متأملا من وزارة التربية أن تتبنى هذه المشاريع من الطلبة لما بذلوه من جهود فيها.



وفي الختام، قدم جزيل الشكر للحضور ولجميع من شارك في هذا المعرض.