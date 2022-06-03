برعاية وحضور مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد الظفيري، دشنت إدارة مكتبة الطالب الجامعي في الشويخ نظام نقاط البيع المتكاملة (IPOS) وذلك يوم الثلاثاء، بحضور عدد من ممثلي إدارة الشؤون المالية التابعة لجامعة الكويت ووفد من وزارة المالية، إضافة إلى عدد من موظفي شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي.نت) وشركة أيمس (AIMS) الشركة المشغلة لنظام إدارة مكتبة الطالب، لتكون جامعة الكويت هي الجهة الحكومية الأولى التي تتبنى هذا النظام في منشآتها بدءاً من إدارة مكتبة الطالب الجامعي.



ويعد هذا النظام هو نظام البيع الأمثل والأحدث لتميزه بالأمان والسرعة وإمكانية ربط جهاز نقطة البيع بالكمبيوتر، إضافة إلى إمكانية الدفع عن طريق الاتصال قريب المدى (NFC).



وتم شرح مميزات النظام وكيفية العمل به للموظفين والحضور، وعرض شكل الفاتورة النهائية في حال تم قبول العملية أو رفضها وفاتورة الكتب المبيعة، إضافة إلى تطبيق عملية شراء تجريبية لتوضيح تفاصيل النظام للحضور.