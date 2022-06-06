وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، استفسر فيه عن الآتي: يرجى تزويدي بوثائق المناقصة رقم أج/ش م/1/2020/2021 وأسباب رد ديوان المحاسبة لأوراق المناقصة مرتين بتاريخ 21/4/2022 و17/5/2022 والمتعلقة باستئجار سيارات بقيمة نصف مليون دينار، وأسباب تقاعس الإدارة العامة للجمارك عن التعاون مع ديوان المحاسبة بهذا الشأن؟ ويرجى تزويدي بالمكاتبات الخاصة ومذكرات الإدارة العامة للجمارك في طلبات التمديد لعقد تقديم خدمات وأجهزة أعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي بمنفذ جمرك العبدلي الحدودي، وما أبداه ديون المحاسبة في تلك الطلبات من موافقات مشروطة وأسباب التمديد دون طرح الأمر للتعاقد بمناقصة جديدة؟