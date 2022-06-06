تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح برغبة بزيادة العلاوة الدورية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بنسبة 100%، وقال في مقدمة الاقتراح: إن المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نص في مادته رقم (20) «يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام ديوان الخدمة المدنية».



ونظرا لارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة الأمر الذي أثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر الكويتية متوسطة ومحدودة الدخل، وانطلاقا من الحرص على حماية الأسر الكويتية في مواجهة الغلاء المستمر في نواحي الحياة كافة وتطبيقا للمبادئ الدستورية التي نصت على دور الدولة في صيانة دعامات المجتمع وكفالة الأمن والطمأنينة، جاء هذا المقترح بتعديل قيمة العلاوة الدورية للفئات الأقل في ترتيب الوظائف والتي تمثل الغالبية العظمى من الموظفين المدنيين بالدولة. ونص الاقتراح على ما يلي: تعديل العلاوة الدورية للموظفين الواردة بنظام الخدمة المدنية لمجموعة الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بنسبة 100%.