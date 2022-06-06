وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، قال في مقدمته، شهدت الكويت السبت الرابع من يونيو 2022 في تمام الساعة 04:28 صباحا، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض، وفق ما أعلنت عنه الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.



وقد نشرت وسائل الإعلام عدد من الآراء الفنية لمتخصصين بتفسيرات عدة لهذه الهزة الأرضية غير المسبوقة في البلاد، أهمها ما قاله بعض خبراء الاستكشافات النفطية وخبراء علم طبقات الأرض بقولهم إن الزلزال الذي حدث غير متناسق مع الموقع الجيولوجي الطبيعي للكويت وأنه وفقا لتخميناتهم العلمية فإن الزلزال صناعة بشرية، قد يعود إلى التكسير الهيدروليكي لمكامن النفط أو ضخ مياه في هذه المكامن، وأن وصول درجة الزلزال لخمس درجات بمنزلة تهور.



وقد نصح هؤلاء الخبراء قياسا بنموذج الزلازل الاصطناعية في تكساس واكلاهوما نتيجة التكسير المكمني- بوقف التكسير لمدة أسبوعين على الأقل ومراجعة آثار الزلزال ومن ثم استعمالات التقنيات البديلة، على اعتبار أن سلامة سكان الكويت أهم من زيادة إنتاج النفط.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - يرجى تزويدي بإنتاج النفط بالبرميل في آخر 12 شهرا، وهل قامت الوزارة بزيادة الإنتاج في الفترة الأخيرة.



2 - إن كانت الإجابة بنعم والوزارة قامت بالفعل بزيادة الإنتاج، ما الأسباب التي دعت الوزارة إلى ذلك وهل جزء من هذه الزيادات يتعلق باتفاقات دولية أم قرار اتخذته الوزارة؟



3 - وفقا لبعض الآراء الفنية المتخصصة في علم الجيولوجيا، هل ما حدث بسبب زيادة إنتاج النفط نتيجة التكسير المكمني أو ضخ مياه في هذه المكامن - زلزال اصطناعي - وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة على صعيد الإنتاج والاستكشافات - بعد حدوث الهزة الأرضية؟



4 - في حالة كان الزلزال صناعيا هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة لزيارة البيوت والمنازل التي تصدعت بفعل الهزة الأرضية؟ وهل ستتكفل الوزارة بتحمل المسؤولية تجاه الخسائر التي حدثت في بعض البيوت والمنشآت؟



5 - يرجى تزويدي بكل نتائج اللجان والقرارات التي شكلت وصدرت في هذا الشأن حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد لتفادي أي أخطار ناتجة عن الهزات سواء الصناعية أو الطبيعية منها؟