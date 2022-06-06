عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي زيلكو ماركوف، أن التعاون بين الجهازين الفني والإداري واللاعبين كان السمة العامة لفريق كاظمة طوال فترة تواجدي معهم، والنتائج لا تأتي بين ليلة وضحاها، أو بمجهود فردي، بل بعمل فريق متناسق ومتكامل، جاء ذلك بعد تجديد ماركوف عقده مع كاظمة، واستمراره على رأس الجهاز الفني للفريق الأول، مشددا على أن جميع أعضاء الفريق تحلى بالمسؤولية الفردية والجماعية، «وقد قدمنا جميعا أفضل ما لدينا للحصول على المركز الثاني في الدوري، والظفر بكأس سمو الأمير في ختام موسم طويل وصعب».

وذكر ماركوف أن كاظمة عليه البناء على ما انتهى عليه الموسم الماضي، مضيفا انه بعد الفوز بكأس الأمير تملكنا جميعا شعور خاص، نظرا لأهمية البطولة، لافتا إلى أن مشوار الفريق في كأس الأمير كان صعبا ومرهقا، لكنه في الوقت نفسه كان متأكدا من أن الفريق عندما يقدم أفضل ما لديه فسيكون الأقرب للفوز، ولعل ما ساعد على ذلك روح الفريق، والدعم الكبير الذي تلقاه اللاعبون من إدارة النادي وعشاق الفريق.



وفيما يتعلق برغبته في ضم لاعبين محليين، أشار ماركوف إلى أن الأهمية لا تكمن بجودة اللاعب، بل بمدى ملاءمته لنظام وأسلوب كاظمة، وعليه فإن الاختيار يعتمد بالدرجة الأولى على مدى حاجة الفريق للاعبين، ومدى توافقه مع الجودة العالية للاعبي كاظمة، لافتا إلى أن مواجهة الكويت والعربي والقادسية صعبة دائما، وهم الأفضل، خصوصا العربي الذي يمتاز بجماهيره العريضة، وشغفه الدائم لتحقيق الفوز، ولكن على الجهة الأخرى فإن «البرتقالي» يمتاز بأسلوبه الخاص، الذي مكنه وسيمكنه مستقبلا من تحقيق أهدافه.

وشدد ماركوف على أنه سيعتمد خطة تهدف إلى حصد مزيد من الألقاب في الموسم المقبل، وقال: البناء والتطوير لن يتوقفا، وقد قمنا بعمل جيد بشأن التنظيم الدفاعي الذي أصبح مستقرا بشكل كبير، وكذا الحال بالنسبة لخط الوسط الذي يعمل بشكل متناسق، وفي المجمل علينا العمل على تدوير اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.