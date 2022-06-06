يحيى حميدان



انطلقت صباح أمس بطولة الرماية الشرطية لدول مجلس التعاون الخليجي الثانية في مجمع ميادين الرماية بنادي الصيد والفروسية لاتحاد الشرطة الرياضي بمنطقة صبحان وسط مشاركة كبيرة من الرماة.

وتقدم رئيس اتحاد الشرطة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العميد حقوقي وليد الشهاب بالشكر للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على دعمهم وتشجيعهم لإقامة مثل هذه البطولات.

وأضاف العميد الشهاب لـ«الأنباء» أن البطولة تشهد اقامة 3 مسابقات مختلفة، وهي: مسابقة البندقية M16 واقف وراقد ومرتكز، ومسابقة الرماية التكتيكية، ومسابقة الرماية الثابتة على مسافة 20 مترا، وعقب ختام جميع المسابقات يتم تكريم المنتخبات الحاصلة على المراكز المتقدمة، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون مشاركون في البطولة باستثناء المنتخب الإماراتي الذي فضل الانسحاب بسبب ظروف الحداد الرسمي هناك، كما أشاد بمستوى التنافس في اليوم الأول للبطولة.



من جهته، أشاد أمين صندوق اتحاد الشرطة ورئيس اللجنة الفنية في البطولة العقيد ‏عبدالله الحمر بعدد المشاركين في النسخة الثانية ومستوياتهم الفنية، موضحا أن جميع المشاركين في البطولة لديهم حماس كبير لإظهار قدراتهم في الرماية خاصة عقب استعدادهم الطويل عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس «كورونا».

بدوره، أبدى رئيس اتحاد الشرطة البحريني العقيد خالد الخياط سعادته بالمنشأة التي تقام عليها المنافسات وبتجهيزها وكذلك كرم الضيافة والاستقبال من قبل العميد وليد الشهاب واعضاء الاتحاد واللجنة المنظمة، ومبينا أن رماة البحرين استعدوا بشكل جيد لهذه البطولة ويحدوهم الأمل لتحقيق أفضل النتائج.