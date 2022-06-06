هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره الفلسطيني 78-85، في ثاني وآخر مواجهات المجموعة الآسيوية الثانية، ليتأهل إلى الدور الحاسم والمؤهل إلى نهائيات كأس آسيا والمزمع إقامته فبراير 2023، بمشاركة 6 منتخبات، قطر والإمارات وعمان عن المجموعة الأولى، والكويت والعراق وفلسطين عن المجموعة الثانية، على أن يتأهل الـ 4 الأوائل في البطولة المجمعة.



وقد جاء أداء الأزرق جيدا رغم خسارته المواجهة الثانية تواليا، حيث سبق أن خسر أمام المنتخب العراقي 80-91 نقطة، لكون المنتخبين لعبا بعناصر محترفة، شكلت عنصرا حاسما في فوزهما.



وقدم نجوم الأزرق أداء متميزا في الربع الأول حسموه لمصلحتهم 22-20، لكن المنتخب الفلسطيني استعاد المبادرة ليخرج متقدما بفارق نقطة واحدة مع نهاية النصف الأول للمباراة (40-39)، وواصل الأزرق أفضليته في الربع الثالث (61-57)، لكن المنتخب المضيف تمكن من حسم المواجهة لمصلحته في الربع الأخير.