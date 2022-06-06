يسعى منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز ولا شيء سواه عندما يلتقي المنتخب السعودية في الساعة الـ 7:30 من مساء اليوم في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات.



وفي ذات المجموعة، يلعب اليوم أيضا فلسطين مع العراق في الساعة الرابعة عصرا بنفس الصالة.



ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخبنا والعراق بالمركزين الثاني والثالث بنقطة وحيدة، ويقبع المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.



وكانت منافسات الجولة الأولى التي أقيمت أول من امس (السبت) قد شهد تعادلا مثيرا بين «الأزرق» والعراق 2-2 بعد مباراة حماسية من الجانبين.



وتمكن منتخبنا من العودة بعد تأخره بهدف، وتقدم بهدفين عن طريق يوسف الخليفة وصالح الفاضل، قبل أن يتعادل المنتخب العراقي في منتصف الشوط الثاني.



من جهته، قال مساعد مدرب منتخبنا الوطني عبدالعزيز الكوت إن المستوى بشكل عام أمام العراق كان مرضيا رغم صعوبة المنافس وامتلاكه لاعبين على مستوى عال بدنيا وفنيا ويقودهم كذلك مدرب ممتاز وهو الإيراني سيد محمد ناظم الشريعة، مشيرا إلى أن المباراة كانت ممتعة وجميعنا شاهدنا كرة صالات حقيقية من المنتخبين واستمتع بها المشاهدون والجمهور الحاضر للصالة.



وبين الكوت أن مواجهة السعودية اليوم ستكون صعبة أيضا كونه منتخبا متطورا ويقوده كذلك مدرب معروف على مستوى العالم، وهو الإسباني أندريو بلازا الذي سبق له تدريب برشلونة، وعليه فإن الضغط سيكون كبيرا علينا إذا ما أردنا الاستمرار في البطولة خاصة عقب تعادلنا مع العراق وامتلاك «الأخضر السعودي» لثلاث نقاط عقب فوزه على فلسطين 2-1.