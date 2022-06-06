استدعت وزارة الخارجية أمس الاثنين سفير جمهورية الهند لدى الكويت، حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلمه مذكرة احتجاج رسمية أعربت عن رفض الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم.



وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي ترحب فيه الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة لتطالب باعتذار علني عن تلك التصريحات المعادية والتي سيشكل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال، مشيرة إلى أن إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند.

..والسفارة: التغريدات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تعكس بأي شكل آراء حكومة الهند

أسامة دياب

قال الناطق الرسمي في السفارة الهندية لدى البلاد في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن السفير سيبي جورج قد نقل إلى السلطات الكويتية أن التغريدات المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء حكومة الهند.

وأشار إلى أن حكومة الهند تولي أعلى درجات الاحترام لجميع الأديان، مضيفا أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد من أدلوا بهذه التصريحات المهينة.

كما صدر بيان من الجهات المعنية يؤكد احترام الأديان كافة، وندد بإهانة أي شخصية دينية أو تحقير أي دين أو طائفة، داعيا إلى العمل معا ضد هذه العناصر المؤذية التي تهدف إلى تقويض قوة علاقاتنا الثنائية.