أسامة دياب



قال السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج ان السفارة أطلقت احتفالات «أسبوع البيئة الهندي» خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو بمناسبة يوم البيئة العالمي، لافتا الى ان الاحتفال يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته بلاده في العمل المناخي وتعزيز الوعي في المجتمع بشأن تغير المناخ الذي يعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم.



وأضاف جورج في تصريحات صحافية ان السفارة أعدت سلسلة من الأنشطة البيئية المتنوعة والتي تلقي الضوء على النباتات والحيوانات في الهند، بالإضافة إلى عدد من المسابقات اليومية في الرسم والعروض التقديمية حول العمل المناخي، واليوم الهند تقود العالم لإيجاد حل لتحديات تغير المناخ، مؤكدا ان البصمة الكربونية للفرد في الهند أقل بنسبة 60% عن المتوسط العالمي، على الرغم من أن الهند ليست جزءا من المشكلة ولكنها جزء من الحل وفعلت أكثر بكثير من نصيبها العادل في معالجة تغير المناخ.



وتابع: نظرا لأن تغير المناخ يمثل عملا جماعيا عالميا فالهند تؤمن إيمانا راسخا بالتعاون العالمي للتعامل مع التحديات من خلال العمليات متعددة الأطراف، وهي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، وتعمل على قدم وساق للوفاء بالتزامها بتحقيق الهدف من التنمية المستدامة، وتقود من خلال اتخاذ العديد من الخطوات القوية في مجال الطاقة المتجددة.



وزاد: تحتل الهند اليوم المرتبة الرابعة في العالم من حيث قدرة الطاقة المتجددة المركبة، حيث زادت طاقة الوقود غير الأحفوري في الهند بأكثر من 25% في السنوات الـ 7 الماضية ووصلت إلى 40% من مزيج الطاقة لدينا، كاشفا عن مبادرة عالمية ستطلقها بلاده بعنوان «أسلوب الحياة من أجل البيئة».