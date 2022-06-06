أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، احتفالها باليوم العالمي للبيئة في الأفنيوز، بالتعاون مع ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة لـ2022 الذي يصادف مرور 50 عاما على مؤتمر ستوكهولم.



واستكمالا لحملات stc التوعوية وحرصها الدائم على زيادة الوعي حول حماية البيئة، أقامت فعالية توعوية تحت شعار ساهم في التغيير «صادق بيئتك.. تضمن ازدهارها»، حيث كان فريق العلاقات العامة متواجدا في جناح stc في مجمع الأفنيوز المرحلة الرابعة والذي تضمن مجسما كبيرا لتجميع العبوات البلاستيكية، ومسابقات تفاعلية للأطفال وهدايا صديقة للبيئة مقدمة من stc.



وقالت مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم: «باعتبارنا جزءا من المجتمع الذي نعيش فيه، وفي إطار التزامنا كشركة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق الكويتي، نرى من الأهمية ان نعتني بقضايا البيئة بالشكل الأمثل لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، حيث ان الاستثمار في النظم البيئية هو استثمار في مستقبلنا.



وأضافت الجاسم: ان هذه المبادرة هي نتاج حرصنا على التعاون الدائم والمستمر مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في كافة الفعاليات والمناسبات التي من خلالها تهدف stc الى تعزيز تواصلها مع المجتمع ونشر وزيادة الوعي حول قضايا أساسية يرتكز عليها برنامجنا المتكامل للمسؤولية المجتمعية»، وأضافت: «ان stc تثمن هذا التعاون المثمر مع ناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف في إطار التعاون الثنائي الذي نسعى الى توطيده من خلال المساهمة في فعاليات هادفة في المستقبل القريب»، موجهة الشكر لفرق العمل التي ساهمت بإنجاح هذه الفعالية، وعلى مساندتهم والدور الذي قامت به للتوعية بأهمية حماية البيئة». ولاقت الفعالية نجاحا وتوافدا كبيرا من الناس، كما تضمنت زيارة المدير العام لناشونال جيوغرافيك عالم الاستكشاف أحمد الخليفات، بالإضافة إلى زيارة د.سعود بوحمدي صاحب مشروع بلانيتيريا، مع نصائح باليوم العالمي للبيئة.