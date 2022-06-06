أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي عن انضمام الشركة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توحيد جهود الشركات الرائدة في المشاركة بمجالات حقوق الانسان، ومكافحة الفساد، ودعم البيئة والعمل اللائق. فعلى الرغم من التزام الشركة بتضمين هذه الأهداف ضمن أعمالها منذ سنوات طويلة إلا أن الانضمام لمثل هذه المبادرات يمهد الطريق ويشجع الشركات الأخرى على انتهاج نفس المبادئ ضمن أولوياتها. وقد تنامى اهتمام التجارية بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الأعوام الماضية حتى أصبحت أحد معايير الأداء الأساسية، بل أصبحت أمرا أساسيا للنجاح على المدى الطويل من خلال مختلف الأنشطة الخيرية، والثقافية، والعلمية، والصحية، والبيئية والاجتماعية.



وقد تمت المشاركة من خلال مبادرة كريمة من مستشار أول للأمم المتحدة بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، مدير مكتب الكويت وقطر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، رابعة حسين مكي الجمعة، وذلك بعد استعراض المبادرات التي قامت بها الشركة في مجالات حماية البيئة ودعم المجتمع من خلال أنشطة عديدة. وأبدت مكي الجمعة إعجابها بالجهود التي تم استعراضها باللقاء مع التطلع لأن تحذو الشركات الأخرى بالكويت حذو التجارية نحو دعم تلك الأنشطة لتقوية وتوعية الشركات بأهمية تضافر الجهود نحو عالم أكثر استدامة. وتأتي هذه الخطوة بهدف التطوير، بالأخص بعد اصدار الشركة لتقريرها الأول للاستدامة والذي يسلط الضوء على التوافق بين دور الشركة الرائد من خلال المبادرات والأنشطة المسؤولة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «SDGs» وخطة التنمية الوطنية. والذي تم إعداده حسب المبادرة العالمية للتقارير «GRI».



ورحب م.معرفي بدور مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والشراكات مع المؤسسات المختصة ورعايتها للتوعية بتوحيد الجهود العالمية من أجل دور أكثر فاعلية للشركات بدعم أهداف التنمية المستدامة.