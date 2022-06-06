أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الحرص على نقل تجربة اعتماد المهندسين غير الكويتيين الى كل الجمعيات المهنية في البلاد وتبادل الخبرات معهم في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقبال العتل لأمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح الجلاوي، حيث قدم للضيوف شرحا عن مشروع الاعتماد المهني المقدم من الجمعية واستعرض لهم تجربتها في اعتماد المهندسين غير الكويتيين، مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون والتنسيق لإطلاق مشروع اعتماد جمعية المحاسبين للمهن التابعة لها.



وفي ختام الزيارة، قام وفد «المحاسبين» بجولة في الجمعية وزار مركز المهن الجديد واطلع على آلية العمل فيه.