ألهم الحنين إلى الوطن الفنان سيرج أتوكي كلوتي تصميم مشروع «طريق الطوب الأصفر» الفني في غانا.



وقال كلوتي لشبكة «سي.ان.ان» الاخبارية الاميركية «بصفتي فنانا، فأنا مهتم بالهجرة، ليس كما في الإنسان، ولكن الهجرة كما في الأشياء».



وتحمل العناصر المستخدمة في إنشاء عمل كلوتي الفني أهمية خاصة في الثقافة الغانية.



ويتألف «طريق الطوب الأصفر» من «غالونات» مفككة، أو صفائح بلاستيكية صفراء كانت في الأصل حاويات لزيت الطهي المستورد، وقد أعيد استخدامها على نطاق واسع لنقل المياه وتخزينها وسط النقص المستمر في المياه الذي تواجهه البلاد، والتي أصبحت تعرف باسم «غالونات كوفور» خلال فترة ولاية الرئيس جون كوفور، الذي كان في السلطة في غانا بين عامي 2001 و2009.