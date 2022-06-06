اختتمت امس 4 أيام من الاحتفالات في بريطانيا باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش قبل 70 عاما، وذلك بخروج عروض فنية جابت شوارع وسط لندن، إضافة إلى مشاركة عشرات الآلاف على مستوى البلاد في حفلات بالشوارع.



وضمت العروض الفنية في شوارع العاصمة جمعاً متنوعاً من المشاركين وسار الموكب الفني على ذات المسار الذي قطعته الملكة التي تبلغ الآن من العمر 96 عاما يوم تتويجها في عام 1953، وذلك بهدف التذكرة بالعقود المتعاقبة والمختلفة التي شهدها عهد إليزابيث الثانية الذي كسر أرقاما قياسية.



وجاء اليوم النهائي في الاحتفالات بعد أن قدم ابن الملكة وريث العرش الأمير تشالز (73 عاما) إشادة خاصة بوالدته في حفل موسيقي خارج قصر باكنغهام، مشيدا بـ «وقوفك إلى جانبنا طوال هذه السنوات السبعين.

لقد تعهدت بالخدمة طوال حياتك وتواصلين العطاء. لهذا نحن موجودون هنا». وشارك في العروض الختامية العربة الملكية الذهبية، التي يبلغ عمرها 260 عاما والتي تستخدم تقليديا لحفلات الزفاف والتتويج في العائلة الملكية.



ورغم سوء الأحوال الجوية، شارك أكثر من 10 ملايين شخص امس في حفلات غداء بين الجيران احتفالا باليوبيل البلاتيني لحكم الملكة التي شكلت رمزا للاستقرار في قرن من الاضطرابات الكبيرة.