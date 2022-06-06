ثار بركان في شرق الفلبين وقذف سحابة من الدخان الكثيف امس، ما استدعى إجلاء سكان البلدات المحيطة التي غطاها الرماد فيما حذرت السلطات من احتمال حصول مزيد من الانفجارات.

واستمر ثوران بركان «بولوسان» الواقع في منطقة سورسوغون نحو 17 دقيقة، وقد تصاعدت منه سحابة رمادية على ارتفاع كيلومتر، وفق المعهد الفلبيني لدراسة البراكين والزلازل. وقال رئيس المعهد ريناتو سوليدوم في تصريح لمحطة «دي زد بي بي» الإذاعية المحلية إن ثوران بركان بولوسان «سببه غليان المياه تحت الفوهة».

من جهة اخرى، اجتاحت عواصف رعدية عنيفة فرنسا ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الاقل وإصابة اكثر من 15 آخرين بجروح بعضها خطيرة على ما افادت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية.



ولقيت امرأة في الثلاثينيات من عمرها حتفها بعد أن جرفتها المياه وعلقت تحت سيارة في روان، وفق ما ذكر مصدر في مكتب رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة غرب باريس لوكالة فرانس برس.



وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للصحافة امس إن العواصف خلفت أيضا «15 جريحا بينهم اثنان في حالة خطيرة» أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما «في حالة حرجة».