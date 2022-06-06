وصل ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى «القصر السماوي»، المحطة التي تبنيها بكين في مدار الأرض وتعتزم إشغالها بصورة دائمة.

ودفعت المركبة الفضائية الخاصة بمهمتهم «شنتشو -14» بصاروخ «لونغ مارش 2 اف» الذي انطلق من مركز الإطلاق جيوتشيوان في صحراء غوبي شمال غرب الصين. وعرضت هيئة البث العامة CCTV لقطات حية من عملية الإطلاق.

وأعلن مسؤول من وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة «نجاح» عملية الإطلاق.



وبعد نحو «سبع ساعات من التحليق»، التحمت المركبة بالمحطة الفضائية، بحسب قناة «سي سي تي في».

وعلى غرار الطاقم السابق لمهمة شنتشو -13، الذي عاد في منتصف أبريل الماضي، من المتوقع أن يبقى رواد الفضاء الثلاثة، بمن فيهم امرأة، في المحطة الفضائية لنحو ستة أشهر.