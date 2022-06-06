أسفر حريق هائل في مستودع حاويات جنوب شرقي بنغلاديش عن مقتل وإصابة العشرات، وقال مسؤولون إن الحريق اندلع في منشأة الحاويات في سيتاكوندا، على بعد 40 كيلومترا من مدينة تشيتاغونغ الساحلية، مما أدى إلى انفجار هائل وتفجير عدة حاويات.

وانفجرت الحاويات المملوءة بالكيماويات وسط جهود رجال الإطفاء لإخماد النيران، وقال مسؤولون إن الجيش انضم إلى المهمة.

وقال سكان إن الانفجار هز الحي وحطم زجاج نوافذ المنازل المجاورة. وحث جميع الأطباء في المنطقة على المساعدة في معالجة الوضع بينما عجت وسائل التواصل الاجتماعي بنداءات للتبرع بالدم.

وحول سبب الحريق، قال مسؤولو خدمة الإطفاء إنهم يشتبهون في أنه شب في حاوية تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين قبل أن يمتد سريعا إلى حاويات أخرى.