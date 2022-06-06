كشفت تقارير صحافية في انجلترا، أن أندية كبيرة تسعى إلى ضم الدنماركي الدولي كريستيان اريكسن الذي كان قد سقط مغشيا عليه بشكل مروع خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا قبل عام تقريبا.



وكتبت صحيفة «صنداي ميرور» البريطانية الصادرة، أن نادي مان يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه الهولندي الجديد اريك تن هاج يرغب بقوة في ضم لاعب خط الوسط (30 عاما)، كما تردد أيضا أنه من الممكن أن يعود اريكسن إلى توتنهام.



وكان اريكسن تعرض خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية في 12 يونيو الماضي لسكتة قلبية سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة.



ولم يسمح لأريكسن بعد شفائه بمواصلة اللعب في ناديه السابق انتر ميلان، وذلك بعد أن تم تركيب جهاز منظم لضربات قلبه، وانتقل اللاعب في فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي ثم عاد إلى منتخب بلاده في مارس، وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا الجمعة في دوري الأمم الأوروبي.