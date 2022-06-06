تتجدد المواجهة اليوم بين فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ولم يكن الظهور الأول لفرنسا كحاملة للقب البطولة القارية الجديدة التي توجت البرتغال بلقبها الأول عام 2019، مشجعا على الإطلاق إذ، وبعدما افتتحت التسجيل بهدف رائع لكريم بنزيمة، عادت وانحنت الجمعة أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 على «استاد دو فرانس» في سان دوني، شمال العاصمة (باريس).



والآن، يجد فريق المدرب ديدييه ديشان نفسه في موقف صعب حيث سيكون مطالبا بالتعويض في سبليت من أجل فرض نفسه منافسا على بطاقة هذه المجموعة الى المربع الأخير، لكن المهمة لن تكون سهلة ضد مضيف كرواتي بدأ مشواره بسقوط مذل على أرضه أيضا ضد النمسا بثلاثية نظيفة.



ويستعيد المنتخب الفرنسي اليوم ذكريات صيف 2018 في موسكو حين تغلب على كرواتيا في نهائي المونديال 4-2 في نتيجة كررها خلال لقاء المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية عام 2020 في «استاد دو فرانس»، قبل أن يفوز إيابا على أرض منافسه 2-1 بفضل هدفي انطوان غريزمان وكيليان مبابي الذي يحوم الشك حول مشاركته اليوم بعد اضطراره الى ترك زملائه خلال استراحة الشوطين ضد الدنمارك بسبب إصابة في ركبته اليسرى.



وفي حال عدم تعافيه من الإصابة في الوقت المناسب، لن يكون مبابي الغائب المؤثر الوحيد عن «الديوك» إذ يفتقد ديشان أيضا مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي رافايل فاران في المباريات الثلاث المتبقية خلال هذه النافذة الدولية لاصابته ضد الدنمارك.



وفي فيينا، يسعى كل من المنتخبين النمساوي والدنماركي الى تأكيد المستوى الذي قدماه في الجولة الأولى ضد كرواتيا وفرنسا مع رغبة كل منهما بفوز ثان يعزز به حظوظه بنيل بطاقة المجموعة الى المربع الأخير، كما تستضيف لاتفيا منتخب ليشتنشتاين، ويحل منتخب أذربيجان ضيفا على روسيا البيضاء، كما يلتقي منتخب أيسلندا نظيره ألبانيا، وسلوفاكيا يستضيف كازاخستان، وأندورا مع مولدوفا.



إلى ذلك، خرج المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا، بالتعادل الإيجابي 1-1 من المباراة التي جمعته مع ضيفه وغريمه الألماني في بولونيا السبت، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية التي شهدت سقوط إنجلترا أمام مضيفتها المجر 1-0.



وكانت هذه المباراة رقم 36 في تاريخ المنتخبين اللدودين، فحسم التعادل النتيجة للمرة الـ 12، مقابل 15 فوزا لإيطاليا و9 لألمانيا.



وعلى ملعب «بوشكاش أرينا» سجل دومينيك سوبوسلاي هدف المباراة الوحيد في العاصمة بودابست من ركلة جزاء (66)، لتحقق المجر فوزها الأول على إنجلترا منذ 1962.



وكانت المجر المستفيد الأكبر من الجولة الأولى في مجموعة «الموت» بعدما خرجت بالنقاط الـ 3 في حين تشاركت المنتخبات الـ 3 الكبرى النقطة.



وفي مواجهات أخرى، فاز منتخب تركيا على جزر فاروه 4-0، والجبل الأسود على رومانيا 2-0، وتغلبت أرمينيا على ايرلندا 1-0، فيما كان التعادل سيد الموقف بين فنلندا والبوسنة والهرسك (1-1)، وخسرت ليتوانيا من لوكسمبورغ 0-2.