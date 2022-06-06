أصبح ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي الهداف التاريخي لمنتخب السنغال بعد تسجيله 3 أهداف «هاتريك» خلال الفوز على بنين 3-1 مساء السبت في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.



وسجل ماني هدفين من ضربتي جزاء وتكفل بتسجيل الهدف الثالث في داكار ليرفع رصيده إلى 32 هدفا خلال 90 مباراة خاضها مع بلاده، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه هنري كامارا الذي أحرز 31 هدفا لبطل أفريقيا.



وجاء إنجاز ماني وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله بعد موسم آخر مذهل قدمه في ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.



وقال ماني الجمعة إنه سيترك القرار بشأن مستقبله في أيدي الشعب السنغالي، وسط تقارير حول إمكانية انتقاله لبايرن ميونيخ الألماني.