نعى الاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق المتوج بكأس آسيا 2007 حيدر عبدالرزاق الذي توفي فجر أمس في مستشفى الجملة العصبية في العاصمة بغداد، متأثرا بإصابة بليغة بالرأس نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين الاسبوع الماضي.



وأفاد الاتحاد العراقي في بيان «يتقدم الاتحاد بأحر التعازي والمواساة للوسط الرياضي لوفاة لاعب منتخباتنا الوطنية السابق حيدر عبدالرزاق الذي يعد من اللاعبين الذين قدموا الكثير للكرة العراقية».



ولم يتضمن بيان النعي أي تفاصيل عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها عبد الرزاق ما أدى لاصابته بكسر في الجمجمة وبنزيف داخلي.