كشفت تقارير إنجليزية أمس أن نادي ليفربول يتعرض حاليا لأزمة جديدة أو «صداع جديد» بعد تسريب معلومات حول منح نادي برشلونة الإسباني وعدا للدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق «الريدز»، بمكان في فريقه العام المقبل عند انتهاء عقده الحالي في ملعب أنفيلد.



وذكر موقع «فوتبول 365» الإنجليزي أن الدولي المصري، الذي ارتبط بأندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لديه عام متبق في عقده في آنفيلد مع القليل من التكهنات بأنه قد يكون على وشك توقيع صفقة جديدة رغم أنه أكد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره «الريدز» 1-0 أمام ريال مدريد، أنه سيبقى بالتأكيد في ليفربول الموسم المقبل.



وأضافت أنه ومع ذلك، لا تزال هناك علامات استفهام حول مستقبل صلاح على المدى الطويل في النادي، حيث كشفت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية أن برشلونة أخبر صلاح أنه «يمكنه الانضمام إلى مجرتهم القادمة من النجوم في كامب نو الصيف المقبل».

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة الذي عزز موارده المالية من خلال صفقة رعاية جديدة بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني مع عمالقة البث المباشر «سبوتفاي»، وعد اللاعب بالانتقال إلى العمالقة الكتالونيين الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.

وزعمت الديلي ميرور أن وعد برشلونة هو سبب رئيسي وراء المماطلة في الاتفاق على صفقة جديدة بعد أن أخبر صلاح الأصدقاء المقربين قبل بضعة أشهر أنه مستعد لتمديد إقامته في ميرسيسايد، وتابعت: «بينما يصر صلاح على أنه ملتزم بحملة جديدة لليفربول حتى لو لم يمض عقدا جديدا، فإن النادي لم يتخذ قرارا بشأن مستقبل المصري».

ويسعى برشلونة إلى تعزيز صفوف فريقه هذا الصيف عبر جلب مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي ولاعب خط وسط ولفرهامبتون روبن نيفيس إلى النادي في محاولة لتجديد تشكيلته في كامب نو.