قال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والاعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني، ان مشروع الأضاحي يعد من المشاريع الموسمية المهمة التي تنفذها الجمعية وتحرص من خلاله على إدخال السعادة والسرور على الأسر المستفيدة وإحياء سنة عظيمة وتلبية رغبات المتبرعين، ويستفيد من لحوم الأضاحي العديد من الشرائح منها الأسر المتعففة والأرامل والأيتام، والمرضى أسر السجناء وذوي الأجور البسيطة. وذكر الثويني أن «النجاة الخيرية» هذا العام 2022 تسعى لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت وفي 21 دولة، وهي: فلسطين والأردن وبنغلاديش والهند، ولبنان واليمن وسيريلانكا واندونيسيا، والفلبين وكمبوديا وتونس وموريتانيا، وتشاد ومصر وبنين والنيجر والصومال وكوسوفا وتركيا والبوسنة وألبانيا.