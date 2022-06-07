حضر نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح مضف المضف صباح أمس تقييم مؤثري الائتمان للربع الأول، حيث استعرض خلال اللقاء الفرص التطويرية التي سيتم العمل لتحقيقها.



وأعلنت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي، أن البنك تبنى طرق العمل الحديثة بمنهجية إدارة التغيير Lean Management، والتي تعني القيام بتنفيذ الأعمال والمشاريع الخاصة بالبنك دون هدر في المال العام والوقت والجهد وتختصر وتقلص الإجراءات.



وأعلن البنك خلال الشهور الماضية عن برنامج إدارة التغيير الذي تقدم للمشاركة فيه العديد من موظفي البنك وتأهل 17 موظفا للقيام بتنفيذ بعض مشاريع البنك بتطبيق منهجية إدارة التغيير إيمانا من إدارة البنك بالكفاءات الوطنية الشابة الطموحة وقدرتهم على التطوير والتغيير، مؤكدة انه من أولى المؤسسات الحكومية التي عملت وطبقت منهجية إدارة التغيير والتي تعني الكفاءة والجودة في خدمات البنك المقدمة للمواطنين. في السياق ذاته، أعلنت الخشتي أن البنك تبنى 20 فرصة تطويرية تنفذ من خلال منهجية إدارة التغيير، ويعد برنامج المؤثرين من البرامج التي لها أثر ودور في تحقيق مشاريع البنك بشتى المجالات والنهوض بهذه المؤسسة وتحسين أعمالها بشكل مستمر، حيث يصل عدد المؤثرين إلى 17 مؤثرا سيكون لكل مؤثر دور مهم في نهوض البنك وتطويره من خلال تطبيق مفهوم إدارة التغيير.