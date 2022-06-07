المجموعة ستؤسس مكتبها الرئيسي الإقليمي بدبي في وقت لاحق من هذا العام لدعم خططها الإقليمية



احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسها، أعلنت شركة الطرف الأغر الكويتية المحلية المتخصصة في تجارة التجزئة الفاخرة عن تغيير اسمها إلى مجموعة «ترافلغار» لتجارة التجزئة الفاخرة ووضعت عددا من الخطط لتعزيز حضورها في المنطقة. وقامت المجموعة بإعادة ترتيب أقسام قيادتها وعملياتها لدعم تحولها الاستراتيجي والبناء على تطوير إرثها كشركة رائدة في مجال بيع العلامات الفاخرة في المنطقة، من خلال خطط استراتيجية مميزة تتماشى مع الاسم المرموق للمجموعة وما يشهده قطاع تجارة التجزئة الفاخرة من سرعة في التحول.



يذكر أن مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة التي تم إطلاقها في الكويت عام 1972 من قبل عائلة الأنصاري، تتمتع بتاريخ حافل في قطاع العلامات التجارية الفاخرة، بما في ذلك أولى شراكاتها مع علامة شوبارد، والمستمرة حتى اليوم، وبعد 50 عاما، دخلت المجموعة في شراكة مع أكثر من 40 علامة تجارية، مع 55 متجرا في 5 بلدان، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وقامت «ترافلغار» لتجارة التجزئة الفاخرة بتصنيف الأعمال إلى 3 قطاعات مختلفة: الساعات والمجوهرات والموضة والتكنولوجيا، كما قامت المجموعة أيضا بتعيين فريق قيادة جديد للإشراف على العمل نحو تحقيق 5 أهداف استراتيجية وهي: الالتزام، النزاهة، التميز، التطور والشعور بالانتماء. وتشمل الأدوار والتعيينات الحديثة ما يلي: الشريك الإداري عامر الأنصاري، ورئيس قسم العمليات وائل شربجي - المدير العام سابقا في مجموعة الطرف الأغر، رئيس قسم التجارة بول كوبليان - المدير الإقليمي سابقا لقطاع التجزئة في مجموعة الطرف الأغر، رئيس قسم التجزئة نيكولاس ويلش - مدير قسم الأعمال سابقا في مجموعة الطرف الأغر، رئيس قسم المالية سويتا شيبرا مدير قسم الشؤون المالية سابقا في مجموعة الطرف الأغر، رئيس قسم الموارد البشرية عماد خيمان - مدير الموارد البشرية الإقليمي سابقا في مجموعة الطرف الأغر.



وبدأ التوسع الإقليمي الأخير لمجموعة ترافلغار في يناير بافتتاح 8 متاجر جديدة في الكويت والبحرين، مع وضع خطة لافتتاح متاجر إضافية في هذين السوقين الرئيسيين بحلول نهاية العام، بما في ذلك متاجر مارلي وفورلا وبيمبا اند لولا، كما حددت المجموعة خططا لافتتاح مقرها الجديد في منطقة التصميم في دبي D3 في وقت لاحق من هذا العام، وهو إنجاز مهم يؤكد التزام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في مراكز رئيسية في جميع أنحاء المنطقة، وتتضمن خطط التوسع الطموحة للمجموعة افتتاح عدد من المتاجر الجديدة في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، مثل محل آغنر الذي افتتح هذا العام في الدوحة بقطر بشهر أبريل ومحل جايت الذي سيفتتح في الدوحة أيضا بحلول يوليو 2022.



وأعلن الشريك الإداري لمجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة عامر الأنصاري، عن العديد من المبادرات الداخلية التي تركز على ضمان راحة الموظفين، وتأمينهم صحيا وتوفير الرفاهية الاجتماعية والمالية لهم.



وفي سياق حديثه عن إعادة هيكلة المجموعة وخطط التوسع، قال الأنصاري: شهدت المجموعة نموا هائلا في قطاع العلامات التجارية الفاخرة على مدار الـ 50 عاما الماضية، فمنذ تأسيس أول متجر الطرف الأغر متعدد العلامات التجارية في الكويت في عام 1972، أصبحت مجموعتنا مرادفة للفخامة وبينما نتطلع إلى الـ 50 عاما المقبلة، فهذه هي الفرصة المثالية لإعادة هيكلة وتوسيع علاماتنا التجارية الحالية والجديدة لتصبح كلتاهما ضمن مجموعة ترافلغار لتجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة بأكملها، مراعين في ذلك إبقاء الموظفين على إطلاع على جميع القرارات المتخذة تماشيا مع مبادئ عملنا.



هذا، وتم اختيار العلامات التجارية للمجموعة بعناية وبناء على الاحتياجات الفاخرة للمستهلكين في المنطقة، بما في ذلك شوبار، باتيك فيليب، بلغاري، آبل، تاغ هوير وآغنر، مع إضافة شراكات جديدة للمجموعة بما في ذلك: فورلا، بيمبا واي لولا، ومجموعة ريتشمون (تايم فالي).



وبالرغم من أن الكويت ستظل مركزا رئيسيا لمجموعة ترافلغار باعتبارها بلد المنشأ، إلا أن المجموعة ستستمر في فلسفتها وتطلعاتها الاستراتيجية، لتنمية الشركة من خلال التوسع الإقليمي في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين والإمارات العربية المتحدة.