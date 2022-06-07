استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجاریة فیصل علي المطوع وفدا من مستشفى بنسلفانيا الأميركي Penn Medicine التابع لجامعة بنسلفانيا، وهو مستشفى تعليمي غير ربحي في مكتبه بمقر الشركة، حيث ناقش الطرفان إمكانية التعاون المشترك وبحثا في الفرص الاستثمارية بالعديد من المجالات الطبية.



هذا، وحضر الاجتماع كل من رئيس شركة جلوبال زون عمر المطوع، والمدير الإقليمي في مستشفى بنسلفانيا مولاي لاربي علوي، والبروفيسور الفخري في طب الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى د.دفيد كنيدي، والمدير الطبي التنفيذي للمستشفى د.جاك أندي.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع: منذ بدايتنا ونحن نسعى لنهضة القطاع الطبي في الكويت من خلال تعزيز العلاقات وإبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وشركات طبية رائدة عالميا اليوم، ويسعدنا أن نستقبل ممثلين من مستشفى بنسلفانيا التعليمي لمناقشة إمكانية التعاون والاستفادة من التاريخ الطبي والخبرة الطويلة لهذه المؤسسة الطبية التعليمية العريقة، والتي تضم نخبة من الأطباء الضليعين في إدارة المستشفيات وتوفير أفضل العلاجات للمرضى وتأهيل الكوادر الطبية.



يذكر أن مستشفى بنسلفانيا أسس عام 1751، وهو مستشفى تعليمي غير ربحي يقع في قلب مدينة فيلاديلفيا وجزء من جامعة بنسلفانيا، ويضم 534 سريرا، ويعد أقدم مستشفى ومقر لأول مدرج جراحي ومكتبة وطنية في الولايات المتحدة.