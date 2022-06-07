عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال تجري ممارسة داخلية لتوريد مضخات متنوعة لموسم الأمطار وذلك طبقا لشروط ومواصفات معينة.



وذكرت مصادر مطلعة أن آخر موعد لتقديم العطاءات للوزارة هو 27 الجاري ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد. ولفتت المصادر إلى أن مدة تنفيذ العقد هو 90 يوما وأن الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروض بديلة وأن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة للعام 2022.



من جهة أخرى، أعادت «الأشغال» تشكيل اللجنة الفنية للتصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام.



وفي إطار آخر، أعادت الوزارة تشكيل فريق عمل تفعيل نظام دعم المستفيدين لنظم الخدمة المتكاملة. وذكرت المصادر أن من اختصاصات هذا الفريق حصر فروقات البدلات الآلية المستحقة وغير السارية والناتجة عن رفع المسميات الوظيفية لكل الموظفين المستحقين بكل قطاعات الوزارة. ولفتت إلى أن من اختصاصات الفريق تصميم نموذج لإرساله لمخاطبة إدارة دعم المستفيدين بديوان الخدمة يوضح فيه نوع المشكلة والنظام التابع له وطبيعة المشكلة وتقديم القيم الصحيحة للعمل على تصحيحها.