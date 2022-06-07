الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة السلة عن مواعيد مباريات بطولة كأس أمم آسيا للناشئين تحت 16 سنة التي ستقام على صالة نادي الغرافة القطري خلال الفترة من 12 إلى 19 الجاري بمشاركة 13 دولة.



ويشارك منتخبنا الوطني في منافسات البطولة المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم والتي ستقام في مدينة ملقا الإسبانية خلال الفترة من 2 إلى 10 يوليو المقبل، إذ ستشارك المنتخبات الأربعة التي ستتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا إلى بطولة العالم لتنضم إلى المنتخبات المتأهلة من باقي قارات العالم.



وأوقعت قرعة البطولة «أزرق 16 سنة» ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الفلبين واليابان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات أستراليا والبحرين والهند وقطر «المستضيف»، والمجموعة الثانية منتخبات إيران ولبنان وأندونيسيا، أما الرابعة فضمت منتخبات كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وكازاخستان.



ومن المقرر أن يدشن منتخبنا مشواره في البطولة يوم 12 الجاري بمواجهة المنتخب الياباني، ثم الفلبين في اليوم التالي.